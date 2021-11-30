Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç denetimi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İlaç denetimlerinde stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54’e, eczane sayısı ise 261’e yükseldi" denildi.

(DHA)
30 Kasım 2021 Salı, 10:12
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç denetimi açıklaması
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