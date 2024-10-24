Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: Yaralanan 22 yurttaşımızdan 8’i taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Ankara'daki terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8’inin taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili açıklama: Yaralanan 22 yurttaşımızdan 8’i taburcu edildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:20

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8’inin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.


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