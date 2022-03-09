Sağlık Bakanlığı’nın raporunda 'yetersiz personel' eleştirisi

09 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Bakanlık önceki gün Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla 65-72 yaş arasındaki hekimleri yeniden görevlendireceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın faaliyet raporlarında ise yıllardır sağlık personeli sayısının yetersiz olmasının eleştirildiği görüldü. Bakanlığın faaliyet raporlarında 2011’den bu yana “Personel sayısının sağlık hizmet talebi ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması” tespiti yer aldı.

Raporlarda ayrıca 2017’den bu yana sağlıkçıların istifa sebeplerinden gösterdiği performans ödeme sisteminin de eleştirildiği ve konuya ilişkin “Performansa dayalı ödeme sisteminin sistem amaçları, klinik kalite, memnuniyet ve operasyonel etkinlik ve verimlilik gibi göstergeler ile ilişkisinin yeterli olmaması” ifadesinin kullanıldığı görüldü.

Sağlık çalışanlarının çalışma alanları dışında görevlendirmeleriyle ilgili şikâyetleri de bakanlığın faaliyet raporlarında son dört yıldır “Mesleki görev tanımlarının açık ve net olmaması” tanımıyla yer aldı.

Raporlarda 2019’dan bu yana eğitimli personelden faydalanılamadığına ilişkin tespitler de görüldü. Son üç yıldır yayımlanan raporlarda “Personel arasındaki yüksek lisans, doktora vb. eğitimlerini tamamlayanlardan yeteri kadar faydalanılmaması” itirafına yer verildi.

Bakanlığın 2021 faaliyet raporunun zayıflıklar bölümünde de lojman, kantin, kreş, otopark, spor salonu gibi sosyal imkânların yetersiz olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, sağlıkçılara yönelik tutumun da eksik olduğu belirtilerek “Çalışan personelin motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamaların yetersizliği” değerlendirmesi yapıldı.

11 YILDA ÜÇ BAKAN

Raporlarda aynı tespitin tekrarlandığı 11 yıl boyunca AKP iktidarı, iki Sağlık Bakanı değiştirdi. İlk olarak Recep Akdağ’ın yerine 2017’de Ahmet Demircan getirildi. Sonrasında cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kurulan ilk kabinede, mevcut Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bakanlığa atandı.