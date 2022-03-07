Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na sert tepki

07 Mart 2022 Pazartesi, 07:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası maske kuralının açık alanda ve havalandırmaların iyi olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını açıklamıştı.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından alınan maske kararı ve koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“MEĞER VAKA SAYILARININ ARTMASININ NEDENİ MASKE VE DİĞER ÖNLEMLERMİŞ”

Paylaşımlarında Sağlık Bakanlığı’na tepki gösteren Ceyhan, şunları belirtti:

"Silahları indirip saldırıya geçince virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor. Meğer vaka sayılarının artmasının nedeni maske ve diğer önlemlermiş. Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün vaka sayısı 5-10 bin azalıyor"

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Virus korktu, kaçıyor önümüzde. 3-4 güne denize dökeriz. Bu defa da niye önlem aldınız diye soracaklar. 3 ay önce önlemleri kaldırsanız, vakalar sıfırlanmıştı diyecekler. — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) March 6, 2022

“VİRÜS KORKTU, KAÇIYOR! 3-4 GÜNE DENİZE DÖKERİZ”

"Biraz azalma hızı yavaşlamazsa, bütün dünyaya keşfettiğimiz bu salgın kontrol yöntemini yani ‘aşı yok, maske yok, önlem yok’ yöntemini izah etmek zorunda kalacağız. Virüse karşı silahları indirdik, bağrımızı açarak saldırıya geçtik.

Virüs korktu, kaçıyor. 3-4 güne denize dökeriz. ‘Bu defa da niye önlem aldınız?’ diye soracaklar. ‘3 ay önce önlemleri kaldırsanız, vakalar sıfırlanmıştı’ diyecekler. Diğer ülkelerin vaka sayısı eğrisi zikzaklar çiziyor. Bir düşüp bir artıyor. Azalsa bile böyle azalıyor. Her gün böyle büyük azalmalar tuhaf oluyor. Bence arada bir artsa daha uygun olur"

VAKA SAYILARINDA BİR HAFTADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre, 28 Şubat’tan bugüne kadar vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Verilere göre, vaka sayıları 28 Şubat’ta 64 bin 275, 1 Mart’ta 59 bin 885, 2 Mart’ta 56 bin 780, 3 Mart’ta 49 bin 424, 4 Mart’ta 38 bin 283, 5 Mart’ta 32 bin 389 ve 6 Mart’ta 27 bin 671 oldu.