Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın... Tarihi binanın kubbesi yanarak çöktü

Yayınlanma: 10.07.2024 - 13:59

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:19

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada çıktı. İddiaya göre; binadaki tadilat sırasında, çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın yanan kubbesi çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında çıkan yangın, maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinin tüm birimlerine, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı'ya, yangınla mücadelede büyük gayret gösteren İBB itfaiye ekiplerine, emniyet teşkilatına ve sahada olan üniversitenin ilgili birimlerine teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hem olaya hızlı müdahale etmeleri hem de titizlikle çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve daha fazla zarar engellenmiştir. Devletimizin sağladığı destek ve koordinasyon sayesinde bu talihsiz olayın etkileri minimize edilmiş, can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması da büyük bir teselli kaynağıdır."