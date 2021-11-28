Sağlık çalışanına akılalmaz saldırı
Kars’ta bir sağlık çalışanı, 24 saatlik nöbetinin bitmesine 15 dakika kala yatışı yapılan hastaya işlem yaptığı esnada hasta yakını B.V. tarafından darbedildi.
Olay, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Yaklaşık 2 yıldır hastanenin çocuk servisinde görev yapan hemşire E.S.Y. (22), 24 saatlik nöbetinin bitmesine 15 dakika kala yatışı yapılan hastaya işlem yaptığı esnada hasta yakını B.V. tarafından darbedildi.
Aldığı kafa darbesiyle neye uğradığını şaşıran E.S.Y., hastane güvenliği ve meslektaşlarının yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Durum hastane güvenliği ve hastane polisine bildirilirken, darp edilen hemşire hasta yakınından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine B.V. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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