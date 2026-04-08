Sağlık çalışanına soruşturma izni

Yenidoğan çetesi davası sürerken Reyap Hastanesi’nde bebeğinin engelli kaldığını iddia eden Dilber Kartal, adalet arayışını sürdürüyor. Olaya ilişkin 19 aydır soruşturma sürerken Sağlık Bakanlığı şikâyet dilekçesinde ismi geçen bir sağlık çalışanı hakkında soruşturma izni verdi. Geri kalan isimler için ise soruşturma izni vermedi. Aile, dava açılması konusunda taleplerini yineledi. Cumhuriyet’e konuşan Kartal ailesinin avukatı Oğuzhan Çifçi, “Şahısların üzerine isnat edilen suçların işlediğinin sabit olduğunu düşünmekteyim. Bu durumda nispeten savcılık nezdinde kanıtlandı. Mahkemeden kesin bir karar çıkmadığı sürece kanun gereği bu insanlar suçludur denilemese de zannımca ortada suçun işlendiğine dair şüpheye yer bırakmayacak şekilde kuvvetli deliller vardı. Bundan sonraki süreçte mahkemelerin gereğini yapacağı kanaatindeyim” dedi.