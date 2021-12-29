Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.
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