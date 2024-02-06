Sağlık emekçileri Çapa’da bir araya geldi: 'Depremi unutmadık'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:29

Güncelleme: 06.02.2024 - 16:29

“Depremi unutmadık” sloganıyla bir araya gelen sağlık emekçileri, “Kayıp çocuklar nerede?”, “Sağlık Kuruluşları yıkılmadan depreme dayanıklı hale getirilsin”, “Unutmadık affetmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Sağlık emekçileri burada, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları attı.

Fotoğraflar: Vedat Arık

"YILLAR ÖNCE BİLİM İNSANLARI UYARDI"

Basın açıklamasını grup adına SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak okudu. Sözlerine depremde hayatını kaybeden yurttaşları anarak başlayan Kavak, “Yaşadığımız felaketi anlatmaya sözcüklerin yetmediği günler, aylar yaşadık. Aradan bir yıl geçse de ne yasımız bitti. Ne acımız ne de öfkemiz dindi. Hepimiz biliyoruz ki bu afetler yaşanmadan yıllar önce bilim insanları, meslek odaları defalarca kez uyarıda bulundu, raporlar hazırladılar. Sadece bilim insanlarının, meslek odalarının değil, devletin hazırladığı resmi raporlarda da hep aynı şeylerin altı çizildi” dedi.

"UNUTMADIK"

Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakınlarımızdan haber almak için çırpınırken devreye konulan bant daraltmalarını, internet kesintilerini unutmadık. Kızılay’ın çadır satmasından, yardımları zimmetine geçiren yetkililere kadar uzanan rezaletler zincirini unutmadık. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hala çadırlarda yaşayan insanlarımızı unutmadık. Aradan bir değil, yüz yıl da geçse bu acıları bizlere yaşatanları unutmayacağız”

"MİLYONLAR NUTUK ATMANIZI İSTEMİYOR"

“Bizlerden topladığınız vergiler nereye gitti” diye soran Kavak, sözlerini şöyle noktaladı: “Milyonlarca insan sizden, resmî törenler düzenleyip, nutuklar atmanızı değil, başını sokacak bir çatı istiyor. Yaşadığı acıları istismar etmenizi, yerel seçim yatırımı olarak kullanmanızı değil, temiz su, temiz gıda, sağlık ve eğitim kurumları istiyor. Yoksulluk ve çaresizlik kıskacındaki milyonlar sizden “rezerv alan” adı altında arsalarına çökmenizi, yüzlerce yıllık zeytinliklerine binalar dikmenizi değil, depremden etkilenen evlerinin onarım masraflarını karşılamanızı istiyor.”