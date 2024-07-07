Sağlık emekçileri, öldürülen Dr. Ekrem Karakaya’yı andı: Affetmeyeceğiz

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, iki yıl önce poliklinik odasında bir hasta yakını tarafından tabancayla 12 el ateş edilerek öldürüldü. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız” dedi. Ancak o günden bugüne bakanlık; sağlıkta şiddet konusunda gerekenleri yapmadığı gerekçesiyle sağlık emekçilerinin eleştirilerini aldı. Dr. Karakaya’yı anan sağlık emekçileri, “Hekime şiddeti ve buna kayıtsız kalanları affetmiyoruz. Yetkilileri, hekim ve sağlık çalışanlarının can güvenliği için acil önlemler almaya çağırıyoruz” dedi. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının Sağlıkta Şiddet Çalıştayı raporunda yer alan, Aralık 2023’te hekimlerle yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre, ankete katılan 10 hekimden yaklaşık 9’u çalışma yaşamı boyunca hasta veya yakını tarafından en az bir defa şiddet gördüğünü, şiddet görenlerin ise neredeyse 3’te 2’sinin beyaz kod bildiriminde bulunmadığı belirtildi.

"1 YILDA 17 BİN BEYAZ KOD"

Ayrıca 10 hekimden 6’sı son bir sene içerisinde hasta veya hasta yakınlarından şiddet gördüğünü söyledi. Ankara Tabip Odası’nın aktardığına göre beyaz kod uygulamasının kullanılmaya başlandığı 2013’ten bu yana 121 binin üzerinde bildirim yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre 2023’te beyaz kod bildiriminin 16-17 bin olduğunun altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Hangi bakan gelirse gelsin kronikleşen sorunlar devam ediyor. Recep Akdağ’da da sağlıkta şiddeti konuşuyorduk. Son bakan döneminde de konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetin temel nedeni bakanlar değil, bakanları ve sağlık sistemini belirleyen iktidar. AKP öncesi kurumlarımızda ne güvenlik görevlileri ne de X-Ray vardı ama şiddet yoktu” ifadelerini kullandı.

"CEZASIZLIK KÖRÜKLÜYOR"

AKP döneminde şiddet eğiliminin arttığını vurgulayan Yalçınkaya, “Çalıştığımız iş yerleri güvenli alan olmaktan çıktı” diye konuştu. Yeni bakanın şiddet sorununu çözeceğinden umutlu olmadığını aktaran Yalçınkaya, “Bir bakanın çözebileceği bir iş değil. Cezasızlık da sağlıkta şiddeti körüklüyor” değerlendirmesinde bulundu.

