Sağlık emekçisinin sorunları bitmiyor: ‘Çalışan değil liyakatsiz yöneticinin koltuğu düşünülüyor’

Trabzon’un sağlık hizmetinde önemli rol oynayan hastanelerden biri olan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uzun süredir biriken sorunlarla anılıyor. İddiaya göre hastane yönetiminin plansızlığı, baskıcı anlayışı ve liyakatsiz uygulamaları, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını ağırlaştırıyor ve hasta güvenliğini tehlikeye atıyor. Hastanedeki yaşanan sorunlara ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, kurumun tüm birimlerinde, özellikle hemşire sayısındaki yetersizliğin kritik boyutlara ulaştığını vurguladı.

Çalışanların gün aşırı nöbete zorlandığını, dinlenme haklarının gasp edildiğini söyleyen Uğur, “Bu durum hem çalışan sağlığını hem de hasta güvenliğini ciddi şekilde riske atmaktadır. Personel eksikliğinin temel nedeni ise idarenin çalışanı yok sayan, hasta memnuniyetini tek ölçüt haline getiren baskıcı yaklaşımıdır. Bu kötü çalışma koşulları yüzünden sağlık emekçileri tayin istemekte, personel açığı daha da büyümektedir. Sorun diğer kurumlarda çalışan sağlık emekçilerine baskı ile geçici görevlendirmelerle giderilmeye çalışılmakta, fakat uyum süreci tamamlanmadan görevlendirme sona ermektedir” ifadelerini kullandı.

‘PLANLAMA YAPILMAZSA KAOS DERİNLEŞECEK’

Hastanedeki Personel Dağılım Cetveli (PDC) ile fiilen çalışan personel sayısı arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu kaydeden Uğur, “Siyasi ve sendikal yakınlık ile sahadan çekilip masa başı görevlere alınan çok sayıda personel bulunmaktadır. Öte yandan baskılar nedeniyle aile hekimliğine geçen birçok çalışanın kadrosu halen hastanede görünmektedir. Bu durum gerçek personel açığının üstünü örtmektedir. Etkin ve tarafsız bir planlama yapılmadığı sürece bu kaos daha da derinleşecek, sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yük daha da artacaktır” dedi.

‘BİLİNİYOR AMA GÖZ YUMULUYOR’

Hastanedeki yönetici kadrolarının sendikal bağlantılarla şekillendiğini ifade eden Uğur, “Sorunlar idare tarafından bilinmesine rağmen göz yumulmakta, çalışanlar değil liyakatsiz yöneticilerin koltukları düşünülmektedir. Bugün hastane müdürü olanların yarın yetkili sendikanın il başkanı, ertesi gün il sağlık müdürlüğünde önemli görevlere getirildiği bir düzen oluşturulmuştur. Davası koltuk olan bu anlayış, çalışanların yaşadığı sorunların bu noktaya gelmesinin temel nedenidir. Ne yazık ki bu tablo yalnızca Trabzon’a özgü değil, tüm Türkiye’de sağlık sisteminin içine sürüklendiği yapısal bir sorundur ve acil, köklü bir reformu zorunlu kılmaktadır. Genel Sağlık-İş Sendikası olarak açıkça söylüyoruz:

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş bilmez yöneticilerin keyfi uygulamalarına bırakılamaz Sağlık emekçilerinin üzerinden baskı, adaletsizlik ve liyakatsizlikle hizmet üretmeye çalışan bu anlayış derhal terk edilmelidir. Çalışanın tükenişi, sağlık hizmetinin de tükenişidir. Bu tabloyu yaratanlardan hesap sorulması, kamu sağlığı açısından bir zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu.