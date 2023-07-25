Sağlık hizmetleri en çok yoksulu vurdu

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

“Yaşam Kalitesi Modülü”ne göre son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 69’u hiç kitap okumadığı, yüzde 31.0’ının ise en az bir kitap okuduğu görüldü. Araştırmaya göre, son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 85.3’ü sinemaya, yüzde 93.7’si canlı gösteriye, yüzde 92’si kültürel alanlara ve yüzde 94.9’u canlı spor etkinliğine gitmedi.

“Sağlık Modülü”nde ise araştırmaya katılanlardan en yoksul gelir grubunun yüzde 41’i tedavi ve muayene harcamalarının yük getirdiğini ifade ediyor.

DİŞ HEKİMİNE GİDİLEMEDİ

Katılımcıların yüzde 30’u 2022’de uzman hekime hiç başvurmazken yüzde 62’si hiç diş hekimine hiç başvurmadığını belirtiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık hizmetleri öncelikle yoksulu vurmuş. Nüfusun büyük bölümü başvuru gerçekleştirmezken sağlık sitemin bu düzeyde tıkanması ilginç” ifadelerini kullandı.