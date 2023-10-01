Sağlık memuru ormanlık alanda ölü bulundu
Ankara'da ormanlık alanda ölü bulunan kişinin sağlık memuru olduğu orta çıktı.
Ankara Yenice ilçe merkezinde panayır alanı olarak kullanılan ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yenice Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti.
Tahtalı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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