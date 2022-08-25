Sağlık meslek örgütlerinden Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki
Sağlık meslek örgütleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi.
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına yapılacak taban ek ödemesi ve teşvik ödemelerini düzenleyen yönetmelik değişikliğine sağlık meslek örgütlerinden tepki geldi.
TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde de hiç şaşırtmadı. Hastalarımıza zaman ayırmamızı istemeyen, performans ile ‘daha çok hasta’ dayatmasını körükleyen, özlük haklarımızı iyileştirmeyen düzenlemeler ne hekimler ne sağlık çalışanları ne de toplum yararınadır” denildi.
Ankara Tabip Odası’nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
“Ceza puanlarıyla güvencesiz çalışma ortamını dayatan, birinci basamak sağlık hizmetlerini poliklinik hizmetlerine indirgeyen, aile hekimini bir hastasına ortalama 6 dakika vakit ayırmak zorunda bırakan, sağlık emekçileri arasındaki çalışma barışını bozan ceza yönetmeliği eki mahiyetindeki bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Hastalarımıza yeterli zaman ayıracağımız koruyucu hekimliği önceleyen bir sağlık sistemini savunuyoruz.”
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