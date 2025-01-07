Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:02

Aile Hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali talebiyle üçüncü kez grev kararı aldı. Peki, Sağlık ocakları bugün açık mı? 7 Ocak 2025 Salı aile hekimleri görevde olacak mı?

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimleri, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Aile hekimlerine destek vermek amacıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle iş bırakacak.

Üçüncü kez grev kararı alan Aile Hekimleri, yönetmeliğin iptali için harekete geçti. Talepleri arasında, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından karşılanması, her hekime kayıtlı hasta sayısının 2 bini geçmemesi ve sağlıkta şiddet yasasının daha da güçlendirilmesi bulunuyor.