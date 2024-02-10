Sağlık skandalı iddiası hasta yakınları ve görevli personeli karşı karşıya getirdi: Hastaneden atıldı!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 09:36

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi’nde kütüphane görevlisi olarak çalışan H.D. (53) 3 Ağustos 2023’te beyin kanaması geçirerek yatağa bağımlı duruma geldi. Daha sonra H.D., Bahçelievler Devlet Hastanesi’nin, özel tıbbi ve hemşirelik bakımını kapsayan Palyatif Bölümü’nde tedavi altına alındı. Bu sırada H.D’nin oğlu C.D., bakım personelinin görevi gereği yapması gereken yardımları sağlamadığını ve bu nedenle personelle aralarında tartışmalar yaşandığını söyledi. Hastanenin başhekimliğine şikâyette bulunan C.D., sorumlu doktorun ise “Memnun değilsen çıkış yap” dediğini öne sürdü.

Servisteki doktorların, taburcu formunu imzalaması için kendisine baskı yaptığını iddia eden C.D., taburcu gösterildiği için ilaçları verilmeyen annesinin epilepsi nöbetleri geçirdiğini söyledi.

‘POLİS İLE DURDURDUM’

C.D., tartışmalar üzerine annesinin tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesini istedi. Hastane görevlileri, C.D’ye, annesi için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer ayarlandığını iletti. Bunun üzerine C.D., söz konusu sevk edilecek hastane ile görüştüğünde ise annesi için yer ayarlanmadığını öğrendi.

C.D., şikâyetçi olmak için gittiği polis merkezinde ifade vermek için beklediği sırada hastaneden aranarak “Anneni Esenler’e gönderdik haberin olsun” dendiğini öne sürdü. İnatlaşma yüzünden annesinin canının hiçe sayıldığını belirten C.D., tüm hastane personelleri hakkında şikâyetçi oldu.

‘ABİ-KARDEŞ GİBİ KONUŞULDU’

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla iddialara yanıt veren Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimliği, hasta yakınının, annesinin durumundan fazlasıyla etkilendiğini kaydetti. Başhekimlik, hasta yakınının sağlık çalışanlarıyla tartıştığını, hakaret boyutuna ulaşan ifadeler kullandığını ileri sürdü. Zamanla aradaki iletişimin kopmasıyla hastanın başka bir hastaneye sevki yoluna gidildiğini aktardı. Hastanın sevki konusunda ise hasta yakınına bilgi verildiğini de ifade eden başhekimlik, hasta yakınıyla “abi-kardeş” ilişkisi içerisinde konuşulduğunu da belirtti. Hastane tarafından, palyatif bölümündeki bakımın sürekli olmadığı, hasta yakınlarının bakım konusunda bilgilendirildiği ve uygun görüldüğü zaman bakım hastasının evine gönderildiği bilgisi de aktarıldı.