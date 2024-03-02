Sağlık sorunları göz ardı edildi iddiası

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda M.S. isimli bir mahkûm ilaçlarına ve diyetine uygun besinlere ulaşamadığı iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Mahkûm M.S., başvuru dilekçesinde kalp, diyabet, epilepsi gibi çeşitli sağlık sorunları olduğunu ve yüzde 84 oranında engelli raporu bulunduğunu, hastalık bilgilerini kuruma iletmesine karşın kendisine uygun beslenmeye erişemediğini belirtti.

Mahkûm dilekçenin devamında sağlık durumu nedeniyle yağlı, şeker-tuz oranları yüksek ya da gaz yapan yiyeceklerle beslenmemesi gerektiğini ve gerekli raporlara sahip olmasına karşın cezaevi tarafından uygun besinlerin kendisine verilmediğini belirtti.

Adalet Bakanlığı’na bağlı TİHEK, mahkûm M.S’nin başvurusunu değerlendirdi. TİHEK, tarafından olaya ilişkin verilen hak ihlal kararında ise şu ifadelere ver verildi: “Diyabetik diyet şeklinde beslenmesi gereken başvuranın, diyet olmayan yemeklerle beslenmeye mecbur edilmesinin başvuranın sağlık durumu üzerinde bırakabileceği etki göz önünde bulundurulduğunda, kötü muamele yasağının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.”