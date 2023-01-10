Sağlık teknisyeni Hürrem cinayetinde 'akrabası' gözaltında
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağlık teknisyeni Hürrem Doğan'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdüğü belirlenen akrabası İ.Ö. (52), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yanaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
KURTARILAMADI
Tabancadan çıkan mermilerden 7'si, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti.
AKRABASI GÖZALTINDA
Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı.
Doğan ile İ.Ö. arasında miras nedeniyle anlaşmazlık olduğu, saldırının da bu nedenle yapıldığı öğrenildi. İ.Ö.'nün Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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