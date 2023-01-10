Sağlık teknisyeni Hürrem cinayetinde 'akrabası' gözaltında

Yayınlanma: 10.01.2023 - 12:28

Güncelleme: 10.01.2023 - 12:28

Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yanaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

KURTARILAMADI

Tabancadan çıkan mermilerden 7'si, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti.

AKRABASI GÖZALTINDA

Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı.

Doğan ile İ.Ö. arasında miras nedeniyle anlaşmazlık olduğu, saldırının da bu nedenle yapıldığı öğrenildi. İ.Ö.'nün Emniyet'teki işlemleri sürüyor.