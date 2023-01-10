Cinayet ve olası siyasi etkileri

10 Ocak 2023 Salı

Devleti yöneten siyasetçiler, yani iktidar ve olayı araştıran Emniyet görevlileri Sinan Ateş’in neden öldürüldüğünü biliyorlardır. Bundan şüphesi olan var mı? Devletin polisiye elemanlarının cinayet mensuplarına bizzat koruma görevini yaptığı, MHP’li milletvekilinin olayların içinde olduğu büyük olayın hâlâ en önemli gündem maddesi olarak tartışılıyor olması ve durmadan yeni bilgilerin ortaya dökülmesi, siyaseti, özellikle içinde bulunduğumuz seçim sürecini önemli ölçüde etkileyecek sonuçları olacaktır.

Tarih doçenti Sinan Ateş’in öldürülmesi vicdanların kabul edebileceği bir olay olamaz. Bursa’daki çevresinde tepki büyük. Ülkücü camiada büyük dalgalanmalar yaşanıyor. Bu bile cinayete olan tepki ve nefretin dayanılmazlığını gösteriyor. Bu bir noktaya daha işaret ediyor: Sinan Ateş’in Ülkücüler arasındaki saygınlığını, sevilirliğini, destekçilerinin fazlalığını gösteriyor.

KARİYER PLANLAMASI NEYDİ?

Sinan Ateş bilimsel kariyer de yaparak siyasi kariyerini inşa ediyor.

Şimdi akla gelen bir soruyu ortaya atayım: Sinan Ateş acaba MHP içinde tepelere, belki de en tepeye doğru çıkacak bir kariyer planlaması içinde miydi, çalışmaları bu doğrultuda mıydı, bu noktada Ülkücüler arasından da geniş bir destek buluyor muydu? Sinan Ateş’i sahiplenmenin büyüklüğü bu soruya evet diyor. Ülkücüler sıradan bir olay yaşanmadığının bilincinde, tepe yönetimlerine olan tepkilere bakıldığında bu görülüyor.

Siyasi bir cinayetle karşı karşıyayız.

Uzun zamandır bir ilk.

Cinayeti işleyen maşaların, tetikçilerin “Yok ayağına sıkacaktık” gibi zırvaları salt kendilerini kurtarmak içindir. Bir profesyonel katil kendisine verilen görevi tam olarak icra eder. Korkutmak ile öldürmek arasında ince bir çizgi yoktur. Öldürme siparişi yerine getirilmiştir.

CİNAYETİN SİYASİ ETKİLERİ

İktidar cinayeti sipariş verenleri biliyordur dedik.

Siyasi sonuçlar şimdi ön plana çıkıyor.

Eğer küçük ortak içinde bazılarının burada parmağını görüyorsa ve biliyorsa onun üzerinde kontrolü de ele geçiriyor demektir.

İktidarın refleksi hızlı oldu. Başsağlığı mesajlarının yanı sıra, yakalayacağız, sonuna kadar gideceğiz mesajları da sökün etti. Bu aynı zamanda ortağına siyasi bir mesaj da içeriyor olsa gerek.

Erdoğan iktidarının sürmesinde kilit rolde olan MHP ile AKP arasında yeni bir ilişkiler dönemi arka planda gündeme geliyor sanki. İktidar ortağı eğer AKP karşısında bağımsız olmak istiyorsa, cinayet konusunda partisi içinde bir şekilde parmağı olanlar varsa, onları açığa çıkarmalı ve temizlemeli.

HAYAL KIRIKLIĞI ETKİSİ

Bu da Ülkücü gençlik açısından önemli. İçlerinden sivrilen veya gelecek hayalleri olan biri bir şekilde vahşice öldürülmesinin, hepsi için derin hayal kırıklığı yaratması doğal bir tepkidir.

Gördüğümüz kadar ruhen bir kopma-uzaklaşma yaşanmaktadır. Bıyık kesmelere kadar uzanan.

Bu tepki seçimlerde iktidar ortaklarından anlamlı bir oy kaymasına neden olur mu, bilmiyoruz.

Olursa sürpriz yaratmaz.

Oyların adresinin daha çok İYİ Parti olması beklenebilir.

Tabii bunlar erken siyasi yorumlardır. Gelişmeleri izleyip göreceğiz.