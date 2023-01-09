Türkmenistanlı iş insanı cinayetinin firari sanığı 12 yıl sonra yakalandı
Türkmenistanlı iş insanı Chary Gaıpov cinayetinde firari sanık olarak 12 yıldır aranan 42 yaşındaki Ümit D., Maltepe'de polis denetiminde yakalandı. Ümit D., kimlik sorgulamasında hakkında 'Tasarlayarak Öldürme' ve 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranma kaydı ile 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 12 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldüğü anlaşılan Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov'un cesedi, parçalanmş halde bulunmuştu.
Akse Mahallesi'nde boş arazide bulunan erkek cesedinin Gaıpov'a ait olduğu, ceket yakasındaki rozetten belirlenmişti. Rozeti araştıran polis, köpekler tarafından parçalandığı için tanınmaz durumda olan cesedin, 57 yaşındaki Gaıpov'a ait olduğunu tespit etmişti.
DENETİMDE YAKALANDI
Cinayet davasının firari sanığı Ümit D.(42), Maltepe Gülsuyu Mahallesi E-5 Kartal katılımı üzerinde yapılan polis uygulaması sırasında durduruldu. Kimlik sorgulamasında Gaıpov cinayeti dosyasından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası kararı olduğu ortaya çıktı. Ümit D., 8 Ocak Pazar günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
TUTUKSUZ YARGILANIRKEN KAÇTI
Gaıpov cinayeti dosyasında, Türkmenistanlı Roza Hamreyeva, Azad Hamrayev ile Adem B. ve Ümit D. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Roza Hamreyeva ve Azad Hamrayev, Gaıpov'u para karşılığı. bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf etmiş, Adem B. ve Ümit D.'nin yardım ettiği içeriğinde ifade vermişti.
Ölüm emrini veren Türkmenistan'daki kişinin kimliğine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Açılan davada tutuksuz yargılanan Ümit D., dava devam ederken firar etmişti.
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