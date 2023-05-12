Sağlıkçılar ek zam için meydanlarda

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:20

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:20

Sağlık meslek örgütleri 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü kapsamında kentin 6 farklı noktasında eş zamanlı eylem düzenleyerek ek zam istedi.

“Birleşe birleşe kazanacağız”, “Ek ödeme değil tek ödeme” sloganları atan sağlıkçılar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Selin Akgöl, “ Emeğiyle geçim mücadelesi veren kamu emekçileri, emekliler, işçiler, milyonlar olarak bizlerin temel gündemi seçim değil, geçim derdi olmaya devam ediyor. Ülkeyi yönetenler sanal rakamları gösterip “Enflasyon geriledi” nutukları atıyor."

"Oysa güneş balçıkla sıvanmıyor. Yoksulluk sınırı ülkemizde 33 bin rakamlarına dayanmıştır. Bir emekçinin insanca yaşaması için gereken ücret bunun altına düşmemelidir. Bu bağlamda kamu emekçilerine Temmuz ayı beklenmeden acil ek zam verilmelidir. Tüm emekçilere yoksulluk sınırı üstünde temel ücret verilsin. İnsanca çalışma koşulları ve insanca yaşamımıza yetecek temel ücret için mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.