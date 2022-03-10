Sağlıkçılar, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi: Gitmiyoruz, direniyoruz
Doktorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gidiyorlarsa gitsinler” ifadelerine ilişkin “Sıkıntılarımız maaşa indirgenemez. Şiddet büyük sorun. Eğitimimizin karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara ilişkin açıklamalarına tepkiler sürüyor. Erdoğan, çalışma koşulları nedeniyle istifa eden veya yurtdışına giden hekimleri hedef alarak “Gidiyorlarsa gitsinler. Biz de üniversiteyi yeni bitiren doktorları buralarda istihdam ederiz” dedi. Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, iktidarın doktorlara yönelik vaatlerini anımsatarak “Bize şiddet konusunda, özlük hakları konusunda iyileştirmeler yapılacağının sözü veriliyordu. Demek ki hiçbiri doğru değilmiş. Bizi alkışlayanlar şimdi bizi rencide edici açıklama yapıyorlar” dedi.
Erdoğan’ın dediği gibi yeni mezunların hasta bakmasının mümkün olmadığını söyleyen Ökten, “Tıp böyle bir şey değil. Asistanların hasta bakmak dahil yetkisi yoktur. Ameliyat yapamazlar. Ayrıca bu ülkeden en fazla gitmek isteyen gençlerdir. Cumhurbaşkanı onu bile anlayamamış” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sorunu sadece maaşa indirgemesine de tepki gösteren Ökten, “Artan şiddet en büyük sorunlarımızdan biri. Covid-19 meslek hastalığı sayılmıyor, beş dakikada bir randevu veriliyor. Bakanlık 65-72 yaş arası hekimleri göreve çağırıyor. Bu utanç verici” dedi.
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur da Erdoğan’ın sözlerine “Çalışarak üniversiteyi en yüksek puanlarla kazanan,10 senelik tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimini bitirip insanüstü gayretle hayat kurtaran bu ülkenin en değerli yetişmiş insan gücünü bu derece değersizleştirmek kabul edilir değildir. Gitmeyeceğiz, direneceğiz, emeğimizin, eğitimimizin karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz” diyerek tepki gösterdi.
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