Sağlıkçılar İzmir’de iş bıraktı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 16:46

“Sağlık ekip işidir” sloganı çatısı altında buluşan sağlıkçılar kent genelindeki sağlık kurumları önünde yaptıkları etkinlikler ve açıklamalarla düzenlemeyi protesto etti. Ücrette adalet ve eşitlik taleplerini dile getirmek amacıyla İzmir Konak Meydanı girişinde buluşan Türk Sağlık Sen İzmir Şubeleri adına açıklama yapan Barış Koçak, “Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Bizde çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığı kabul ederiz, ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz. Çünkü biz Türk Sağlık-Sen’iz bizim için her bir çalışan değerlidir. Onların derdi, derdimiz, isteği, isteğimizdir. Çalışanları memnun edecek, sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamında görev yapan çalışanları kapsayacak makul bir ücret artışı bekliyor ve ümit ediyoruz” diye konuştu.