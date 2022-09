Sağlıkçılar şiddete karşı ayakta: Bu bir hükümet politikasıdır

16 Eylül 2022 Cuma, 16:25

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Tuğrul Okudan’ı anmak ve sağlıkta şiddet olaylarına karşı tepkisini dile getirmek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir basın açıklaması düzenledi.

SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz sağlıkçılar adına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarına karşın gereken yasal tedbirlerin bir an önce alınması için çağrıda bulundu.

Sağlıkçılar taşıdıkları pankartlar ve sloganları ile şiddeti kınarken, Batmaz açıklamasında şunları söyledi: “Sağlık sisteminde günde ortalama 80 tane şiddet olayı kayıtlara geçmektedir. Bu bir tesadüf olamaz. Bu bir hükümet politikasıdır. Sağlıkta şiddet, yıllardır yapılan uyarılara kulaklarını kapatan ve meslek örgütlerinin bilgi ve birikimini dikkate almayan kamu yönetiminin, tıkanmış sağlık sistemini yürüyormuş gibi göstermeye çalışmasının sonucudur. Sağlık alanında çalışan sendika ve meslek odalarının sağlıkta şiddet yasası konusundaki önerileri bir an önce meclise getirilmelidir. Tüm sağlık kuruluşlarında en yüksek derecede güvenlik önlemleri alınmalı, caydırıcı yasal süreçler bir an önce hayata geçirilmelidir. Evimizden çıkarken can korkusu ve ölüm kaygısıyla işimize gitmek istemiyoruz. Bir canın daha kaybedilmesine tahammülümüz yoktur. Sağlıkta alanındaki terör artık ülkenin en önemli sorunudur. Bu vahşet önlenmelidir.”