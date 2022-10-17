Sağlıkçılardan ‘Beyaz reform’a karşı grev sinyali

17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:41

Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz reform” olarak duyurduğu ve Eylül ayında yayınlanan ek ödeme yönetmeliğine sağlıkçılardan itiraz geldi. Düzenlemeye tepki gösteren Birlik Sağlık Sen ek ödeme yönetmeliğinde iyileştirmeye gidilmediği takdirde iş bırakma dahil çeşitli eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.

Birlik Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, “Sağlık Çalışanlarını ayrıştıran, iş huzurunu bozan yönetmelik istemiyoruz” başlıklı bir basın açıklaması yayımladı.

Devlet hastanelerinde çalışan sağlıkçılar ile üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılar arasındaki ayrımcılığa dikkat çekilen açıklamada Zengin, “Ek ödeme yönetmeliği yine çalışanların beklentilerini karşılamamış ve tam tersine, özellikle hekim dışı sağlık çalışanlarının emeklerinin, alın terinin yok sayıldığı, gasp edildiği bir yönetmelik karşımıza çıkmıştır” diye konuştu.

YÖNETMELİK YARGI DA TAŞINACAK

“Sağlık çalışanlarının ücretlerinin sürekli gündemde olması kamuoyunda sağlık çalışanları çok para alıyor algısı yaratmakta ve sağlıkta şiddet olaylarını da körüklemektedir” diyen Yasemin Zengin, “Birlik Sağlık Sen, yönetmeliğin düzeltilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde iş bırakma da dahil olmak üzere, her türlü eylem ve etkinlik kararı alacaktır. Ayrıca, sendika genel merkezimiz yönetmelikteki eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için YÖK’e başvuruda bulunmuş, düzeltilmemesi durumunda yargıya başvuracaktır” ifadelerini kullandı.