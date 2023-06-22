Sağlıkçılardan zam isyanı: Hayatımızı aç geçirmek istemiyoruz

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:56

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:56

SES İzmir Şubesi üyeleri, Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikler Binası önünde toplanarak memur maaşlarını protesto ederek seçim öncesi hükümet tarafından vaat edilen 22 bin TL’lik memur maaşının bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

“Sefalet ücretini kabul etmiyoruz yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret istiyoruz” yazılı pankart açan sağlıkçılar, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Maaşlara zam istiyoruz”, “İnsanca bir ücret istiyoruz”, “insanca yaşamak istiyoruz” sloganları attılar.

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını Ege Üniversitesi Hastanesi SES işyeri temsilcisi Selin Göl yaptı.

Seçim döneminde iktidarın verdiği vaatleri hatırlatan Selin Göl, “Buna vaatlere göre Cumhurbaşkanı seçim sürecinde kamu emekçilerine yönelik olarak `en düşük memur maaşının 22 bin TL’yi bulması, 3600 ek gösterge düzenlemesinin birinci dereceye yükselen tüm memurları kapsaması, mülakatın kaldırılması’ vaatlerinde bulunmuştur. Dışişleri eski Bakanı tarafından yapılan açıklamada ise ‘büyükşehirlerde yaşayan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilmesi’ vaat edilmiştir. Ancak seçimlerden bugüne geçen dört haftalık zamana rağmen bu vaatlerin ne zaman, neye göre ve hangi yöntemle yerine getirileceği konusundaki belirsizlik sürmektedir” diye konuştu.

"MAAŞLAR CEBİMİZE GİRMEDEN EREYECEK"

İktidarın sağlık işçilerinin haklarını yıllar içinde “tek tek budadığını” ifade eden Göl, “Maaşlarımız her seferinde TÜİK enflasyonuna göre artırıldı. Çarşıda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon 2 ise TÜİK bunu 1, hatta yarım puan gösterdi. Yandaş konfederasyon yöneticileri “tarihi başarı” diye yutturmaya çalıştıkları toplu sözleşmelerde hiçbir zaman tutmayan hedef enflasyon rakamlarına imza atmaya devam etti. Yılın başında maaşlarımıza enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı toplamı olarak yapılan yüzde 30’luk artış çoktan eridi. Diğer taraftan “en düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak” vaadi döviz kurunda son bir haftada yaşanan rekor atış ile daha şimdiden dolar cinsinden 200 dolar yani yüzde 20 erimiştir. Döviz kurunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını, dolayısıyla vaat edilen maaşların daha cebimize girmeden yeni zamlarla, enflasyonla eriyeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BIÇAK ETİ ÇOKTAN GEÇTİ KEMİĞE DAYANDI”

Ağır ve sağlıksız koşullarda çalışarak bir gelecek kurmaya insanca yaşamaya çalıştıklarını anlatan Selin Göl, “Temel tüketim maddelerine gelen zamlar katlanılabilir olmanın ötesine geçti. Doların yükselmesiyle tetiklenen zamlar, âdete iğneden ipliğe sağanağa dönüştü. Canımızı yakıyor. Ev kiraları kontrolsüz bir hızla yükseliyor. Elimize geçen ücretler her gün değersizleşiyor. Artık bıçak eti çoktan geçti kemiğe dayandı. Patronların ve sermayenin yarattığı krizi hayatımızı aç geçirerek ödemek istemiyoruz. Türkiye’nin bir asgari ücretliler ülkesine dönüştürüldüğü, her iki kişiden birine açlık sınırının 2 bin 500 TL altında kalan bir asgari ücretin reva görüldüğü koşullar değiştirilemeden maaşlarımızın sadece seçim dönemlerinde artırılması çözüm değildir. Kalıcı çözüm en düşük kamu emekçisi maaşını hemen eş ve çocuk yardımı kalemlerinde kira yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarda yapılacak artışlarla 35 bin TL’ye ulaşan yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaktan, zam görüşmeleri yeni başlayan asgari ücreti de açlık sınırının altından insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarmaktan geçmektedir” dedi.

Sağlıkçılar yaptıkları açıklamada taleplerini de şu sözlerle sıraladılar:

Acil taleplerimiz olarak; Yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyan temel ücret, 3600 ek göstergenin birinci dereceye yükselen tüm kamu emekçilerini ayrımsız kapsamasının sağlanması, Mülakatın kamuya alımda ve görevde yükselmede tamamen kaldırılması, Kiracı olan veya hali hazırda ev kredisi ödemekte olan tüm kamu emekçilerine kira yardımı verilmesidir. SES ve KESK olarak bu taleplerimiz gerçekleşinceye kadar için mücadele edeceğimizi ve sürecin yakın takipçisi olacağımızı buradan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ilan ediyoruz.