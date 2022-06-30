Sağlıkçıları taşıyan araçla otomobilin çarpışması nedeniyle 6 kişi yaralandı
Osmaniye Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimine ait aracın otomobille çarpışması nedeniyle 3'ü sağlık görevlisi, 6 kişi yaralandı.
Mehmet Nergis idaresindeki 31 ADR 901 plakalı sağlıkçıları taşıyan hafif ticari araç ile Ökkeş Çetinkaya idaresindeki 25 DU 116 plakalı otomobil, merkeze bağlı Issızca köyü yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle, sağlıkçıları taşıyan araç yol kenarındaki su arkına devrildi.
Kazada iki araçtaki 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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