Sağlıkçıya pasaport zulmü: Hani kimse mağdur edilmeyecekti?
İzmir’de çalıştığı askeri hastane kapatılınca Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçirilen memur Fetay Sabancı’nın ünvan derecesi düşürüldü, pasaport mağduru oldu. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Kurumlar 4 aydır kararı uygulamıyor, yargı kararını tanımıyor. Bu yanlıştan dönülmediği takdirde savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir’de çalıştığı askeri hastane kapatılınca Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçirilen memur Fetay Sabancı’nın ünvan derecesi düşürüldü, pasaport mağduru oldu. Gelişmeler üzerine yargıya giden ve açtığı davayı kazanan Sabancı hakkı olan yeşil pasaportu mahkeme kararına rağmen alamayınca yaşadıklarına isyan etti. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol Sabancı’ya haklarının verilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda buldu.
SABANCI: YAZDIĞIM ONCA DİLEKÇEYE DE SONUÇ ALAMADIM
Sağlık personeli Fetay Sabancı yaşadığı mağduriyeti şöyle ifade etti: “2016 yılındaki darbe girişiminin ardından bünyesinde çalıştığım Hatay Askeri Hastanesi’ndeki pek çok arkadaşımla birlikte kadromuz Sağlık Bakanlığı’na alındı. Eskiden 3. derecede memur statüsündeyken, bizi 5. derece memur sayılmaya başladık. Geçmişte yeşil pasaport almaya hakkım vardı ancak şu anda kadromuz değiştiği için pasaport alamıyorum. Diğer özlük haklarımı kullanabiliyorum ancak bu konuda sorun yaşıyorum. İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne açtığım davada haklı görüldüm ve Haziran ayımda lehime çıkan karara göre yeşil pasaport alabiliyorum. Ancak her ne hikmetse, bu karar 4 aydır uygulanmıyor ve mağdur ediliyorum. Yazdığım onca dilekçeye de sonuç alamadım. Hakkımı nerede arayacağım? Mahkeme kararını tanımayan bu kurumları kime şikayet edeceğim?”
“SAĞLIK BAKANLIĞI VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ‘YARGI KARARINI TANIMIYORUZ’ DİYOR”
Yaşanan sıkıntı giderilmediği takdirde konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Sağlık Bakanlığı’na devredilen askeri hastanelerde çalışan personeller mağdur olmayacak, hak kaybı yaşanmayacak dediler ancak bu sözü yerine getirmediler. Yaşanan birçok sıkıntının halen çözülemediğini görüyoruz. Türkiye genelinde bu ve benzer birçok konuda mağdur olan kamu emekçileri var. Arkadaşımız çalıştığı hastane değişince hakkı olan pasaportu alamadı. Yargı personele yeşil pasaport alabilir diyor, açtığı davada personeli haklı görüyor. Ancak idareler 4 aydır bu kararı uygulamıyor. Sağlık Bakanlığı ve Nüfus Müdürlüğü hukuksuz bir şekilde ‘yargı kararını tanımıyoruz’ diyor. Bu yanlıştan dönülmediği takdirde, mahkeme kararının uygulanması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- İYİ Parti'den açık davet
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Ünlü sunucudan kötü haber!