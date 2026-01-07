Sağlıkçıya sendikal ayrımcılık: Tehdit, hak gaspı ve baskı

Genel Sağlık-İş Sendikası, Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün hastanedeki sağlık emekçilerine baskı yaptığını ve emekçilere karşı tehdit dili kullandığını açıkladı. Müdürün aynı zamanda Sağlık-Sen Isparta Şubesi Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Sağlık emekçilerinin sendikal tercihleri üzerinden fişlendiği, ayrımcılığa uğradığı ve yıldırılmaya çalışıldığı yönündeki uygulamalar son derece vahimdir” dedi.

Bazı yöneticilerin, kamu gücünü sendikal çıkarları için kullandığını ve kendilerinden olmayan sağlık emekçilerine karşı adeta cezalandırma mekanizması işlettiğini ifade eden Uğur, bu kişilerin amaçlarını ‘baskı, tehdit ve korku yoluyla kendi sendikalarının üye sayısını artırmak ve koltuklarını korumak’ olarak açıkladı.

ŞİDDET TEHDİDİ VE KANTİN HAKKINA ENGEL

İdarecilerin; liyakat esasına göre atanması, sendikasız olması ve kamu gücünü tarafsız şekilde kullanması gerektiğini belirten Uğur, “Ancak ülkemizde pek çok sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi Isparta Şehir Hastanesi’nde de idari görevlere gelmenin yolu yandaş sendika üyeliğinden, hatta o sendika yöneticiliğinden geçmektedir. Nitekim Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün aynı zamanda Sağlık-Sen Isparta Şubesi Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olması, yaşananların tesadüf olmadığının açık kanıtıdır.

Bu konumdan aldığı güçle; sağlık emekçilerine yönelik ‘kafasında sandalye kırmak’ gibi tehditkâr ve şiddet içeren ifadeler kullanmak, çalışanların sendika üyelik formlarını takip etmek ve fişlemek, personeli sendikal tercihlerine göre ayrıştırmak ve hedef göstermek, kendi sendikasına üye olmayanları yer değişikliği ve kurum dışı görevlendirme ile tehdit etmek, bu tehditleri fiilen uygulamaya koymak, Sağlık-Sen üyesi olmayanları özellikle denetleyip açık aramak, Başhekim aracılığıyla keyfi yasaklar koyarak çalışanları baskı altına almak, sendikal tercihe göre kantine gitme hakkını dahi engellemek gibi yetki gaspı, görevi kötüye kullanma ve psikolojik taciz (mobbing) kapsamına giren uygulamalara imza atılmaktadır. Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz: Bu uygulamaların her biri hukuka aykırıdır, suçtur ve cezasız kalmayacaktır” diye konuştu.

‘YÖNETİCİLİK SÜREKLİLİK ARZ ETMEZ’

Hiçbir kamu yöneticisinin bulunduğu koltukta dokunulmaz olmadığını vurgulayan Uğur, “Kamuda yöneticilik görevleri süreklilik arz etmez. Bugün o koltuklarda oturanlar, yarın sağlık emekçisi olarak aynı kurumlarda çalışmaya devam edeceklerdir.

Isparta Şehir Hastanesi idarecilerine çağrımızdır: Haddinizi aşan, hukuku yok sayan, sendikal özgürlükleri gasp eden bu yanlış uygulamalara derhal son verin. Genel Sağlık-İş, sağlık emekçilerinin onurunu, haklarını ve sendikal özgürlüklerini hedef alan hiçbir baskıya boyun eğmeyecek; bu hukuka aykırı tutum konusunda gerekli hukuki girişimleri başlatmış ve takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.