Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı: 'İnanılmaz görüntüler var Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum!'
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem; büyük yıkıma yol açtı. Depremin etkisini en çok hisseden illerden biri de Hatay oldu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından "Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum! Anlayın artık! Durum çok kötü" dedi.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından isyan ederek, "Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum! Anlayın artık! Durum çok kötü" dedi.
Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:
"Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım. 99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket. Devletin ne insan gücü varsa sahaya çıkması lazım. İnanılmaz görüntüler var Hatay'da, yayınlanamaz görüntüler diyorum! Anlayın artık! Durum çok kötü."
Acilen ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım. 99 depreminden daha büyük bir felaket. Kimse kimseyi kandırmasın. Durum çok felaket. Devletin ne insan gücü varsa sahaya çıkması lazım. Inanılmaz görüntüler var Hatay'da YAYINLANAMAZ GÖRÜNTÜLER DIYORUM! ANLAYIN ARTIK! Durum çok kotü.— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 7, 2023
Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.
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