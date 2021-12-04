Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü: Kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kız kardeşi Serap Görcü son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği koronavirüs hastalığı nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Serap Görcü'nün cenaze namazı Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılındı.
Cenaze öncesi Görcü'nün eşi Mehmet Görcü, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve babası Halit Kavcıoğlu taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alparslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Cumhurbaşkanlığı ekonomi baş danışmanları Prof. Erişah Arıcan, Meltem Taylan Aydın, Dr. Cemil Ertem katıldı.
Cenaze namazı öncesinde eşi Mehmet Görcü göz yaşlarına boğuldu, bu sırada baba Kavcıoğlu ise Görcü'nün omuza başını dayadı.
Serap Görcü kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Kabristanına defnedildi.
Video Haberler
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Milyoner'e damga vuran soru
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia
- İzmir'de vahşet: Evi basıp dehşet saçtı