Sahil Güvenlik ekipleri, Türk kara sularında bulunan 131 düzensiz göçmeni kurtardı
Türk Sahil Güvenlik ekipleri Muğla kıyı şeridinde Yunanistan tarafından Türk karasularına lastik bot ve can salı içinde Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri kurtarmaya devam ediyor.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen Datça’da 8, Marmaris açıklarında üç ayrı olayda lastik bot içinde 77 olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen kurtarıldı.
GÖÇMENLER MUĞLA GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER
Dalaman açıklarında ise lastik botun motoru arıza yaparak açık denizde sürüklenen 35, kaçış hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça, Marmaris ve Dalaman açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 5 ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 131 düzensiz göçmeni kurtarırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.
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