Sahilde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'nin Derince ilçesi Kumluk sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. 30'lu yaşlardaki kişiye ait ceset otopsi için morga kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Derince ilçesi Kumluk sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda suyun içinde hareketsiz duran kişiyi görünce ihbarda bulundu.
Olay yerine deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlardaki erkeğin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
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