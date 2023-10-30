Sahilde feci olay... Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu!
Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde sahilde, belden yukarısı olmayan kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Küdür Yarımadası’nda yürüyüş yapanlar, sahilde kıyıya vuran deniz çayırları üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.
Yurttaşlar iyice yaklaştıklarında belden yukarısı olmayan bir cesetle karşılaştılar.
İhbarın ardından olay yerine karadan polis, denizden sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.
Kimliği belirsiz ceset, olay yerinden Muğla 911 ekiplerince alındıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Cesedin kadın bir göçmene ait olduğu üzerinde duruluyor.
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