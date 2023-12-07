Sahilde gömülü insan iskeleti bulundu
Antalya'nın Finike ilçesinde sahilde gömülü insan iskeleti bulundu.
Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi, sabah saatlerinde sahilde iskelet parçaları gördüğünü ihbar etti.
Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, gömülü halde kemikler olduğu belirlendi.
Ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılan iskeletin bir insana ait olduğu tespit edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından insan iskeletinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
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