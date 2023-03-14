Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili Oyun Atölyesi'nden açıklama

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 07:03

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:28

Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer’in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.

Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" denildi.

Bilginer’in geniş kapsamlı tetkiklerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.