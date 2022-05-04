Sahte bala karşı uyardı: 'Ben bile anlamakta güçlük çekiyorum'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:03

Adana'nın Kozan ilçesinde arıcılar, piyasada satışa sunulan sahte balla ilgili uyarıda bulunmak için basına açıklama yaptı

Açıklamada konuşan Zekeriya Duman, sahte bala dikkat çekmek için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Kimyasal, renklendirici, glikoz şurubu ile sahte bal yapıp piyasaya satıyorlar. Sahte balı anlamakta ben bile güçlük çekiyorum. Devletimizin garantörlüğünde milletimizin bal yemesi lazım. Laboratuvar ortamlarında analizi yapılıp, ondan sonra tüketiciye sunulması lazım. Tağşiş listesine adı karışmamış firmalardan balın alınması gerekiyor" dedi.

Kozan'da Türkiye’nin en kaliteli balını ürettiklerini söyleyen Duman, "Taklitlere inanmayın. Gerçek emekçi kardeşlerimiz buradadır. Tüketicilerin sahte bala karşı duyarlı olması gerekmektedir” diye konuştu.

Arıcılar basın açıklamasının ardından arıların katkı maddesi almadan kovanda yaptığı bal peteklerini gösterdi.