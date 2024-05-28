Sahte basın kartı ile 600 bin TL dolandırmışlar

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp yurttaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:33
Abone Ol google-news

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; merkezi İstanbul’da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği’nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen şüphelilerin, 5187 Sayılı Basın Kanunu gereği basın kartının resmi bir belge olduğunu, basın kartı vermeye yetkili tek makamın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olduğunu bildikleri hâlde usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettiklerini belirledi. 

SAHTE BASIN KARTI İLE DOLANDIRICILIK

MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda, derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin Türk lirası dolandırdıkları tespit edilirken yapılan çalışmalar neticesinde; Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatılırken, ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 adet basın kartı, 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi, 23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı, 1 adet Polis Gazetesi yetki görev belgesi, 1 adet tabanca, 12 adet 9mm fişek ele geçirildi.


Antalya haberleri dolandırıcılık haberleri basın kartı haberleri

İlgili Haberler

Son yöntemleri de ifşa oldu: Ev hanımlarını '36 bin TL maaş' vaat edip dolandırıyorlar

Son yöntemleri de ifşa oldu: Ev hanımlarını '36 bin TL maaş' vaat edip dolandırıyorlar
Sahte genç kız profili açarak dolandırıcılık yaptılar

Sahte genç kız profili açarak dolandırıcılık yaptılar
İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Son Dakika... 10 kişi hayatını kaybetmişti: Mersin’deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Son Dakika... 10 kişi hayatını kaybetmişti: Mersin’deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı

İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı
Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı

Kurbanlık fiyatları kaç lira? Ulusal Kırmızı Et Konseyi açıkladı
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’

CHP’den ‘Sinan Ateş’ davası açıklaması: ‘Kendilerini ifşa ettiler’
Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı