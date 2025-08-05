'Sahte diploma' skandalı büyüyor: Depremde hayatını kaybeden avukatların yerine diploma mı verildi? Hatay Barosu'ndan açıklama geldi!

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasadışı erişim sağlanmasıyla ilgili iddianamede, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silindiği ve bu kişilerin yerine, hukuk fakültesi mezuniyet belgesi talep eden şahısların kayıtlarının eklendiği belirtildi.

"HUKUK İNSANLARININ ÖLÜMÜYLE DALGA GEÇERCESİNE..."

Sahte mezuniyet belgelerinin, e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir hale getirildiği, şüphelilerin, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatlar için WhatsApp yazışmalarında alay edercesine rahmet mesajları paylaşıldığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, "Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek, ülkemizin kıymetli hukuk insanlarının ölümüyle dalga geçercesine birbirlerine rahmet dilediklerini ileten mesajlar gönderdikleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

"60 AVUKATIMIZIN ÜNİVERSİTE KAYITLARINI SORDUK"

Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, Malatya Baro Başkanı Onur Demez ve Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır, sürece dair ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da 60 avukatın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Tut, hayatını kaybeden meslektaşlarının üniversite kayıtlarının silinip silinmediğini öğrenmek amacıyla baro olarak ilgili üniversitelere resmi yazı göndererek başvuruda bulunduklarını belirtti. Üniversitelerden gelecek yanıtların durumuna göre konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden başkan Tut, "Konunun takipçisiyiz" dedi.

'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Malatya Baro Başkanı Onur Demez, devam eden bir soruşturma olduğunu belirterek, henüz kendilerine herhangi bir işlem hakkında bilgi ulaşmadığını paylaştı. Demez, "Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Soruşturmayla ilgili gelinen süreçte gerekli olan adımları elbette atacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Mehmet Kaan Kır da konuyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Baromuzda ölen meslektaşlarımızla ilgili herhangi bir durum olmadı, haber kanallarından gördüğümüz şekilde bilgi sahibiyiz" diye konuştu.