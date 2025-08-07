Sahte diploma yetmedi şimdi de sahte sağlık raporu: Doktor adına sahte rapor

Sahte diploma skandalının ardından şimdi de sahte içerikli sağlık raporları gündemde. Yabancı uyruklu O.S. isimli bir yurttaş, İstanbul İl Göç İdaresi’ne ikamet izni için başvuruda bulundu. Başvuru evrakları arasında yer alan sağlık raporunda, kişinin bir yıl boyunca seyahat edemeyeceği belirtiliyordu. 26 Haziran tarihli rapor, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nden düzenlenmiş gibi görünüyordu. Ancak belgede adı geçen hekimin kimlik numarası ile tıbbi branşı uyumsuzdu. Bu tutarsızlık, sağlık personeli tarafından fark edilince sahtekârlık şüphesi doğdu.

İstanbul İl Göç İdaresi, sağlık raporunun doğruluğunu teyit etmek üzere 30 Temmuz’da Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne resmi yazı gönderdi. Yazıda raporun hastaneye kayıtlı olup olmadığının araştırılması istendi. Hastane yönetimi tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda, raporun hastane sistemine kayıtlı olmadığı, raporda belirtilen hekimin branşının hatalı yazıldığı ve kimlik bilgilerinin de gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Beylikdüzü Devlet Hastanesi, durumu 4 Ağustos tarihli yazısında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

‘MÜNFERİT DEĞİL’

Suç duyurusu yazısında şu ifadeler yer aldı: Kişinin hastaneye herhangi bir başvurusu yok. Raporu düzenlediği iddia edilen hekimin branşı yanlış yazılmış. Raporun kardiyoloji tarafından düzenlenmesi gerekirken bu şart sağlanmamış. Hekimin bilgisi dışında düzenlendiği kanaati oluşmuştur.

Sahte diploma skandalını yakından takip eden isimlerden CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yaşanan sahte rapor vakası münferit bir olay değil. Hastane yetkilileri aynı hastanede başka kaç olay olduğunu kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yenidoğan bebek çetesi skandalını izlemekle yetinen İl Sağlık Müdürlüğü bu ve diğer hastanelerde böyle kaç vaka olduğunu kamuoyunun ve savcıların bilgisine sunmalıdır” dedi. Özçağdaş, “Türkiye bir ulusal güvenlik krizi ile karşı karşıyadır ve ivedilikle kırmızı alarm ilan edilmelidir. Böylesi bir siber güvenlik açığını engelleyemeyen, hatta fark dahi edemeyen Ulaştırma Bakanı, BTK başkanı ve ilgili tüm yetkililer istifa etmelidir. Dijital güvenlik ülkemiz için bir beka sorunudur.”