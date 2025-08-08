Sahte e-imza skandalında yeni gelişme! Sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı

Sahte e-imza soruşturmasında başkasına ait e-imza kullanılarak sürücü belgesi sınav sonucu usulsüz değiştirilen Ahmet B'nin (38), toplam 22 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturması kapsamında 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında 2 ayrı iddianame hazırlanarak, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İlk iddianamede; 134 sanık hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme’ ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

SINAV PUANI 8'DEN 70'E ÇIKARILDI

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan raporlara da iddianamede yer verildi. Polis raporuna göre; şüpheliler, sahte olarak düzenlenen e-imza ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptı. Bu yöntemle motorlu taşıt sürücü kursiyeri sınav sonuçlarını değiştirdikleri belirlendi. Şüpheli Ali T.'nin (47), 8 olan teorik ehliyet sınavı puanı 2 Kasım 2024 tarihinde 70 olarak değiştirildi. Şüpheli Ökkeş Ö.'nün (46) ise 10 olan teorik sınav puanı 1 Kasım 2024 tarihinde 72 olarak yükseltildi. Ökkeş Ö.'nün ayrıca 'Yalan tanıklık', 'Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması', 'Parada sahtecilik' ve 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından toplam 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

DİREKSİYON SINAV SONUCUNA MÜDAHALE

Şüpheli Ahmet B. ise 12 Mayıs 2024 tarihinde başarısız olduğu direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı sonucu 28 Ekim 2024 tarihinde başarılı olarak değiştirildi. Ayrıca B.'nin 'Tehdit', 'Hakaret', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Açıktan hırsızlık', 'Suç uydurma', 'Güveni kötüye kullanma', 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplam 22 suç kaydı bulunduğu raporda yer aldı.