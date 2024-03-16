Sahte hesaplar 'iptal edildi' demişti...Avukat Hakkı Atal yalanladı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 18:24

Güncelleme: 16.03.2024 - 18:53

Milas’a bağlı İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen ormanlarını korumak için 5 yıldır mücadele eden köylüler ve çevreciler, köylerini ve zeytinlik arazilerine korumak için 17 Mart Pazar günü “Akbelen’de büyük buluşma” düzenlenecek.

Etkinlikle ilgili bugün(16 Mart) sosyal medya'da, hesaplar tarafından "Akbelen'de büyük buluşma" etkinliğinin iptal edildiğine dair bilgi paylaşımında bulunulmuştu.

İkizköylüler gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal'dan bu paylaşımlar hakkında yalanlama geldi. Bir videoyla açıklama yapan Atal, "Sevgili basın emekçileri troller tarafından Akbelen buluşması iptal oldu şeklinde yalan bir haber yayıldığını duyduk.17 Mart Akbelen buluşma programımızda değişiklik yoktur. Ben de İkizköy'e doğru yoldayım." açıklamasında bulundu.