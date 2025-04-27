Sahte hukuk bürolarıyla dolandırıcılık tuzağı: İcra yalanıyla yurttaşı kandırıyorlar

Yayınlanma: 27.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 07:46

Dolandırıcılar, hukuk bürosu izlenimi vererek yurttaşları hedef alıyor. İsim ve soyadı gibi temel kişisel bilgilere erişen dolandırıcılar, “Hakkınızda icra takibi başlatıldı”, “Borcunuzu faiz indirimiyle kapatabilirsiniz” gibi ifadelerle baskı ve panik yaratıyor.

Sahte icra dosya numaraları, e-posta yazışmaları ve telefon aramalarıyla güven sağlanıyor ve vatandaşlardan dolandırıcılara ait şahıs hesaplarına para transfer etmeleri isteniyor.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Ekin Bircan, gerçek bir icra takibinin sıkı kanuni prosedürlere tabi olduğunu belirtti. Bircan, “UYAP sistemi üzerinden veya PTT yoluyla resmi bir evrak ile tebligat gelir. İcra dosyalarında dosya numarası ve ilgili icra müdürlüğü bilgileri bulunur. Ayrıca ödemeler, doğrudan icra müdürlüğünün emanet hesaplarına yapılır” dedi. Bircan, e-Devlet üzerinden icra müdürlüğü kayıtlarının doğrulanabileceğini, şüpheli görülen her bilginin resmi kanallar aracılığıyla kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bircan, resmi tebligat sistemlerinde güvenliğin artırılması gerektiğini belirtti. Bircan ayrıca, yurttaşların barolar üzerinden avukat ve hukuk bürosu doğrulaması yapabileceği kamuya açık bir platform kurulmasının önemine işaret etti.

Şahıs hesaplarına yapılan şüpheli para transferlerinin önüne geçebilmek için bankaların risk analizlerini sıkılaştırması gerektiğini vurgulayan Bircan, cezaların ağırlaştırılması gerektiğini kaydetti.