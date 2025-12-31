'Sahte içkiyi ayırt etmek için sanal medyada yapılan mavi ışık deneylerine kanmayın'

Emniyet güçleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından sahte içki şüphesiyle piyasadan toplanan numunelerinin gönderildiği ÇÜ Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, 2025 yılında yaklaşık bin numunenin analizini yaptıklarını söyledi.

KARACİĞER VE BÖBREKTE HASARA NEDEN OLUYOR

Yıl genelinde yapılan analizlerden çıkan sonuçları paylaşan Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, “Alkollü içkiler, Türk Gıda Kodeksi’ne tabidir. Dolayısıyla alkollü içki üretiminde mutlaka gıda üretimine uygun etil alkolün kullanılması gerekiyor. Gıda alkolü dışında piyasada etil alkol birçok alanda kullanılabiliyor. Bunların başında kozmetik alkol, bununla beraber endüstri alkolü ve benzine katkı amaçlı kullanılan bioethanol de var. Bu alkolleri gıda alkolünden ayırt etmek amacıyla normal etil alkol üretildikten sonra içerisine bozucu kimyasal maddeler ekleniyor. Bunlara denatüran maddeler diyoruz. Tespit ettiğimiz sahte içkilerde hemen hemen yüzde 90 oranında bu denatüre edilmiş maddeleri buluyoruz. Bunlar uzun vadede karaciğer ve böbrek üzerinde toksik etkilere neden olarak, çeşitli ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Çok düşük oranlarda yüzde 1-2 civarında hiç olmasını istemediğimiz metanol ile karşılaşıyoruz. Metanol olması durumunda zaten ölümle sonuçlanıyor” diye konuştu.

‘GÖRSEL VE KOKUSAL OLARAK AYIRT ETMEM MÜMKÜN DEĞİL’

Yılbaşı gecesi artan alkollü içki tüketimine dikkat çeken Prof. Dr. Cabaroğlu, “Piyasada metil alkolün daha ucuz olması nedeniyle etil alkol içerisine metanol karıştırılıyor. Böyle durumlarda maalesef ölümlerle karşılaşıyoruz. Yıllara göre baktığımızda sahte alkolde önlenemeyen bir artış var. Bunun nedenlerine baktığımızda vergi boyutunun önemli bir unsur olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle metanol karıştırılmış bir sahte ürünü vatandaşın gerçeğiyle ayırt etmesi mümkün değildir. Bazen sanal medyada görüyoruz; alkolü çakmakla yakıp, ‘mavi renk oluşursa bu gerçektir’ gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu asla doğru değil. Metil alkol ile etil alkolü görsel ve kokusal olarak ya da tadarak ayırt etmek mümkün değildir. Asla mavi ışık deneylerine kanmayın. Bunun laboratuvarda incelenmesi gerekiyor. En küçük bir şüphe olduğunda tüketilmemesi ve gerekli yerlere şikayette bulunulması gerekiyor. Özellikle yılbaşında çok fazla arz oluyor. Vatandaşların bu ürünleri satın aldıkları yerlere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca alkollü içkilerde bandrol uygulaması var. Bandrollerini, şişe kapaklarındaki güvenlik bantlarını ve etiketlerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Çünkü bize gelen numunelerden tespitimiz ağırlıklı olarak kullanılmış şişeler, mükerrer olarak bu sahte içkilerle dolduruluyor ve piyasaya yeniden sürülebiliyor. Onun dışında şişenin içinde bir tortu, bulanıklık, fiziki bir kirlilik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Açıkta satılan ve plastik şişelere konulan alkol ürünleri de kesinlikle tüketilmemelidir” ifadelerini kullandı.