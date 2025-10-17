Sahte kimlikle başkasına ait 1,5 milyon Euroluk arsayı satan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Almanya'da yaşayan Ümmü Demirkıran (68), Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki 958 metrekarelik arsasının bilgisi dışında satıldığını fark etti. Demirkıran, bir emlak sitesinde arsasının satış ilanını görünce tapu kayıtlarını inceledi ve 28 Mart 2025 tarihinde taşınmazın M.Y.Ö. (32) isimli kişiye devredildiğini öğrendi. Türkiye'ye gelen Demirkıran, arsasının sahte kimlik ve pasaportla satıldığını tespit edip, savcılığa başvurdu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Türkmenistan uyruklu A.J.'nin (49) sahte kimlikle arsayı 24 milyon liraya M.Y.Ö.'ye sattığı belirlendi. Polis ekipleri, satışta kullanılan sahte belgeleri düzenleyen ve süreci organize eden şüphelileri tespit etti. Soruşturma kapsamında H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51), A.J. (49) ve avukat V.V. (38) hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

KOM ekipleri, Antalya, İstanbul ve Samsun'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 mermi ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Alanya'da gözaltına alınan A.J., A.K., F.O. ve S.O. ile diğer illerde yakalanan H.K. ve V.V. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., A.J., F.O., S.O. ve A.K. tutuklandı, V.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı