Sahte parayla telefon almak isterken suçüstü yakalandılar
İzmir'in Buca ilçesinde ikinci el ürün alışverişinin yapıldığı bir uygulama üzerinden iletişim kurduğu mağdurlardan, sahte parayla alışveriş yapan şüpheliler, yine bir giyim mağazasından sahte parayla alışveriş yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan günü ikinci el ürün alışverişinin yapıldığı bir uygulama üzerinden iletişim kurduğu kişilerden sahte parayla cep telefonu satın alındığı ihbarı üzerine, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.Ç., S.B. ve M.D., yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir giyim mağazasında yine sahte para vererek alışveriş yaptıkları esnada suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, iki ayrı araçta, bir iş yeri ve ev adresinde yapılan aramalarda, 19 bin 800 lira sahte para, 50 sahte Euro, 50 sahte Dolar, bir ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan şüpheliler H.Ç., S.B. ve M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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