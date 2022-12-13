'Sahte plakayla' yolculuk yaparken polise yakalandı

13 Aralık 2022 Salı, 09:20

İstanbul'dan sakın aldığı minibüse, başka araca ait plakayı takan Mustafa Ç., Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıktı.

115 kilometre sonra Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde bulunan plaka tanıma sistemlerinin (PTS) sahte plaka uyarısı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Takip sonucu minibüs İnegöl çıkışında trafik polislerince durduruldu.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede minibüse takılı olan 03 M 0261 plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Sürücü giden Mustafa Ç., polis ekiplerince gözaltına alınırken, minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.