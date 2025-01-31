'Sahte rapor' soruşturmasında yeni gelişme: 8 kişi hakkında tutuklama talebi

Bartın’da gerçekleştirilen sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

'Sahte rapor' soruşturmasında yeni gelişme: 8 kişi hakkında tutuklama talebi
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:05

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bu sabah saat 09.00 sıralarında Bartın Adliyesi’ne getirilen 17 kişinin savcılıktaki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından 17 kişiden 8 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere, 8 kişi de denetimli serbestlik şartıyla şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 kişinin yargılamasına yaklaşık 1 saat içerisinde başlanması bekleniyor.


Etiketler: #Bartın

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