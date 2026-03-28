Sahte 'TOKİ İlk Evim' ilanlarıyla dolandırıcılık: 25 tutuklama

28.03.2026 11:08:00
ANKA
İzmir’de sahte “TOKİ İlk Evim” ilanlarıyla yurttaşları hedef alan siber dolandırıcılara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 18 kişinin toplam 1 milyon 44 bin 660 TL dolandırıldığı olayda, 25 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma kapsamında; şüphelilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden ”TOKİ İlk Evim” vaadiyle vatandaşları sahte sitelere yönlendirdiği, e-Devlet benzeri sahte sistemler aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek farklı adlar altında para talep ettikleri tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, il genelinde 18 vatandaşın toplam 1 milyon 44 bin 660 TL dolandırıldığı belirlenmiştir. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 25 şüpheli tutuklanmıştır.”

