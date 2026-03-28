Sahte 'TOKİ İlk Evim' ilanlarıyla dolandırıcılık: 25 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma kapsamında; şüphelilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden ”TOKİ İlk Evim” vaadiyle vatandaşları sahte sitelere yönlendirdiği, e-Devlet benzeri sahte sistemler aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek farklı adlar altında para talep ettikleri tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, il genelinde 18 vatandaşın toplam 1 milyon 44 bin 660 TL dolandırıldığı belirlenmiştir. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 25 şüpheli tutuklanmıştır.”