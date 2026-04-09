Said Bey Sitesi davasında karar duruşması: 'Davaya sunulan belgeler dikkate alınsın'

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin ardından 46 kişiye mezar olan Kahramanmaraş’taki Said Bey Sitesi Davasında 11’inci duruşma yarın görülecek. Bir önceki duruşmada açıklanan savcılık mütalaasında sanıklar müteahhit H.Ç, şantiye şefleri H.İ.U. ile M.K., statik proje ve uygulama denetim görevlisi Y. K., yapı denetim şirketi yetkilisi ve denetim elemanı H.Y. ve M.Y., Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ö. ve belediye müdür yardımcısı S.B.’nin öngörülebilir neticeye karşın gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri belirtildi. Bu nedenle sanıkların üzerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına sebep oldukları belirtilerek cezalandırılması istendi.

''OLASILIK DEĞİL''

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ve karar duruşması olması beklenen oturum öncesi kayıp yakınları Cumhuriyet’e konuştu. Sitede ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, Said Bey Sitesi davasının deprem davaları arasında iddianamesi hazırlanan ilk dosyalardan birisi olduğunu anımsattı. İddianamenin alelacele, deliller tam anlamıyla toplanmadan hazırlandığını söyleyen Erdemoğlu, “Ciddi deliller, belgeler, videolar, görseller ve raporlar sunarak davanın ‘olasılıkla’ değil çok daha ağır bir sorumlulukla yürütülmesi gerektiğini mahkemeye ilettik. Ancak mahkeme bu evrak dosyaya sunulmamış gibi iddianamenin aynısı mütalaa olarak açıklandı” dedi.

''HERKESE ADALET''

‘Adalete inancımızı kaybetmek istemiyoruz’ diyen Erdemoğlu, Eğer adalet mülkün temeli ise, adalet herkese eşit davranmalıdır” çağrısında bulundu. Sitede eşini ve çocuğunu kaybeden Nevres Akkaya ise “Tek bir kolon kesildiğinde bile ‘olası kast’ tartışılırken, bu yapıda bütün taşıyıcı sisteme müdahale edildi. O yüzden dava ‘bilinçli taksir’ değil, ‘olası kast’ kapsamında değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

''HER ŞEYİ BELGELEDİK''

8 saniyede yıkılan siteye ilişkin tüm usulsüzlüklerin belgeli olduğunu söyleyen Akkaya, ‘Belgelerin dikkate alınmasını ve suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz. İntikam değil yalnızca adalet istiyoruz” dedi. 2017’de yapılan sitenin 3,5 katının kaçak çıkıldığı, projede olmayan asma kat yapılmış ve asma katı da normal kata çevirmek için kolon ve kirişlerde işlemler yapıldığı bilirkişi raporuna yansımıştı.